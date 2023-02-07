Доминик Тим: мне ещё далеко до лучшей формы

Чемпион US Open — 2020, австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о своей текущей форме. В минувшие выходные австриец потерпел два поражения от хорватских теннисистов в квалификации Кубка Дэвиса.

«Я сам установил планку там, где она сейчас. Многие любители спорта, которые не следят за теннисом, могут не осознавать, насколько тяжело быть на вершине теннисного мира. Это совершенно нормально, я чувствую то же самое, когда смотрю футбол и удивляюсь, почему матч не заканчивается так, как раньше. Люди видят, что мои результаты не такие, как в момент победы на US Open и нахождения в тройке лучших в мире. Это не реально на данный момент.

Для меня самое главное, чтобы подготовка была правильной. Конечно, хотелось бы опять настоящего прорыва, пусть даже и сенсационного. С другой стороны, я вижу, что мне ещё далеко, особенно когда я смотрю на поздние раунды Открытого чемпионата Австралии. Тогда я думаю, что я был тем, кто проиграл в пяти сетах в финале три года назад Новаку Джоковичу в отличной форме. Это было невероятно, что я сделал и как хорошо я играл. Я должен быть честен с собой: я достаточно реалистичен, чтобы понять, что сейчас я не в той форме. Я работаю над тем, чтобы вернуться к своему максимуму», — приводит слова Тима Standard.