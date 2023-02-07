Доминик Тим покинул менеджерское агентство Kosmos

Чемпион US Open — 2020, австрийский теннисист Доминик Тим прекратил сотрудничество с менеджерским агентством Kosmos.

29-летний теннисист работал с агентством Kosmos с июня 2021 года. Персональным менеджером Тима выступал бывший испанский теннисист Гало Бланко. Всего через несколько дней после начала сотрудничества австриец травмировал запястье и был вынужден взять перерыв более чем на девять месяцев. По словам окружения Тима, партнёрство с Kosmos было прекращено по обоюдному согласию, сообщает Standard.

Доминик Тим — бывшая третья ракетка мира, победитель US Open — 2020, обладатель 16 титулов на уровне ATP в одиночном разряде.

В минувшие выходные Австрия с Тимом в составе потерпела поражение от сборной Хорватии в квалификации Кубка Дэвиса.