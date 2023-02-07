Дядя Надаля: Рафаэль не думает о завершении карьеры

Испанский специалист Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, считает, что его племянник не думает о завершении карьеры.
«Я не говорил с ним о возможном уходе. Это моё предположение, но на данный момент он не собирается уходить на пенсию.
Борьба с Джоковичем? Одолеть серба действительно сложно, потому что Ноле свежее его. Надеюсь, у Рафы есть шансы на «Ролан Гаррос», на его турнире.
Потом посмотрим, что будет после Парижа. В конце концов, это тяжёлое соперничество против такого великого чемпиона, как Джокович. Теперь речь идет не о победе в том или ином турнире, а о продолжении борьбы. Ему остаётся продолжать заниматься любимым делом, к чему он привык с малых лет.
Ему также необходимо воспользоваться каждой возможностью завоевать титулы, которые могут прийти. Зная, что его карьера уже экстраординарна, он готов к этому последнему усилию», — цитирует Тони Надаля EFE.
У Новака Джоковича и Рафаэля Надаля по 22 титула на ТБШ. Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» рекордные 14 раз.
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