Юниорка Пушкарёва — о переезде теннисистов за границу: уровень игроков в России ниже

Российская теннисистка Анна Пушкарёва ответила на вопрос, почему российские теннисисты уезжают в другие страны.

«Большую часть теннисной карьеры ориентировалась на Машу Шарапову. Хотелось, чтобы мы были из одной страны — так проще понимать человека. Тогда же читала её биографию. Возможно, брала пример с Роджера Федерера. Почему-то он всегда нравился. Не сделал ли её переезд эту связь менее прочной? Нет. Человек играет за определённую страну, и где бы он не тренировался, он выступает под флагом этой страны и остаётся тем же человеком. А уезжает тренироваться, потому что уровень игроков в России ниже, чем уровень теннисистов по всему миру.

Поэтому конкуренции у меня особо нет. Возможно, соперницей для меня могла стать Ксения Ефремова, но впервые я с ней сыграла летом прошлого года. А они уже играют, наверное, года три.Скучно, потому что в России нет таких игроков, с которыми бы мне было интересно играть. Большая часть из них тренируется за границей. Не думаю, что по 2009 году мне есть с кем играть — буквально пара девочек. На том же Тарбе у нас были две-три россиянки, и они отлетели в квалификации, в первом-втором кругах.

Так что, возможно, мы с командой уже в самое ближайшее время решим переехать тренироваться в филиал нашей Академии в Дорстен», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

В январе Пушкарёва выиграла престижный юниорский турнира Les Petits As, проходивший в Тарбе (Франция).

Читайте полное интервью с Анной Пушкарёвой на «Чемпионате».