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Анна Пушкарёва рассказала, предлагали ли ей контракты после победы на турнире во Франции

Анна Пушкарёва рассказала, предлагали ли ей контракты после победы на турнире во Франции
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Российская теннисистка Анна Пушкарёва заявила, что не собирается покидать Академию Александра Островского, несмотря на предложенные после победы на престижном юниорском турнире Les Petits As, контракты.

«Предлагали ли контракты? Да, одно агентство — начинающая академия в Италии под Миланом, которая собирает игроков по всему миру. Но у меня действующие соглашения с Академией Александра Островского, где я тренируюсь и которая мне помогает с финансированием тренировок и поездок на турниры. А также соглашение со спортивным маркетинговым агентством ONE SGM, которое и представляет мои интересы во вне. Поэтому сегодня менять что-то не имеет смысла. Пока показываю хорошие результаты и развиваюсь, не думаю, что мы будем что-то менять», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Читайте полное интервью с Анной Пушкарёвой на «Чемпионате».

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