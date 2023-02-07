Камилла Рахимова покинула турнир WTA-250 в Линце уже в первом круге
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Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия).
Россиянка, занимающая 115-е место в мировом рейтинге, в матче первого круга уступила представительнице Германии Еве Лис (126-е место в рейтинге) со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Матч продолжался 1 час и 45 минут.
Рахимова по одному разу подала навылет и ошиблась на подаче, а также реализовала четыре из семи заработанных брейк-пойнтов (57%). Лис не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи (71%).
Во втором круге соперницей Лис станет либо американка Бернарда Пера, либо представительница Венгрии Далма Галфи.
Турнир в Линце проходит с 6 по 12 февраля.
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