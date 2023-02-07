Маррей получил уайлд-кард на турнир в Дубае, где сыграют Джокович, Надаль, Медведев

Британский теннисист Энди Маррей получил специальное приглашение на турнир категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Мы рады снова приветствовать Энди в Дубае. Все знают, насколько важной фигурой он является в британском теннисе, и, как мы видели в предыдущих его выступлениях на нашем турнире, он всегда привлекает большую и страстную поддержку. Энди в прошлом году принял наше приглашение, и теперь очень приятно, что он снова сыграет здесь», — приводит слова генерального директора соревнований Колма Маклафлина пресс-служба турнира.

Турнир в Дубае стартует 27 февраля. Соревнования продлятся до 4 марта. На Дубай также заявлен испанец Рафаэль Надаль. Он не играл на этом турнире с 2008 года, поскольку вместо него выбирал Акапулько. Также в ОАЭ планируют выступить российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев.