Полуфиналист Australian Open Карен Хачанов снялся с грядущего турнира в Роттердаме

13-я ракетка мира, серебряный призёр Олимпиады-2022 российский теннисист Карен Хачанов снялся с турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 13 по 19 февраля. В основной сетке соревнований Карена заменит представитель Франции Бенжамен Бонзи.
Отметим, что в Роттердаме планируют сыграть россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, британец Энди Маррей, итальянец Янник Синнер и другие топовые теннисисты.
Действующим чемпионом соревнований в Роттердаме является канадец Феликс Оже-Альяссим, который намерен защищать титул.
Напомним, Хачанов дошёл до полуфинала Аustralian Open — 2023, это лучший результат среди россиян как в мужской, так и женской сетках. В матче за выход в финал Карен со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу. Для Карена это был второй полуфинал подряд на турнирах «Большого шлема».
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