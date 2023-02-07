Давидович-Фокина: Алькарас сделал что-то заоблачное в прошлом сезоне, он удивил весь мир

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказался о своём соотечественнике победителе US Open — 2022 Карлосе Алькарасе.
«Весь мир был удивлён тем, что сделал Карлос Алькарас в прошлом сезоне, потому что это было что-то заоблачное. Он выиграл «Большой шлем», он был номером один, он выиграл много турниров. Для многих это пример», — цитирует Давидович-Фокину Marca.
Карлос пропустил старт сезона и Открытый чемпионат Австралии из-за травмы.
В прошлом сезоне Алькарас побил исторический рекорд, до того принадлежавший 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Испанец начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на первом месте. Это лучший показатель в истории тура по количеству отыгранных позиций для первой ракетки мира по итогам года.
Карлос Алькарас заявлен на турнир категории АТР-250, который пройдёт в Буэнос-Айресе с 13 по 19 февраля.
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