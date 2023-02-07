Руне: соперники теперь хотят победить меня больше, чем в прошлом году

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о давлении, которое на него будет оказываться в связи с высоким рейтингом. Игрок посеян под первым номером на турнире в Монпелье.

«Я готов к давлению, которое оказывается на игрока с высоким рейтингом, как у меня. Все мои соперники теперь хотят победить меня больше, чем в прошлом году. Но это нормально. Я имею в виду, это показывает, что я хорошо справился со своими планами, и это положительный момент.

Очевидно, что теперь матчи будут более тяжёлыми, потому что я в некотором смысле должен выиграть больше игр, чем в прошлом году. Но, как мы все знаем, каждый может играть очень хорошо в туре. И если я не буду на высоком уровне, я уступлю. Так что нужно быть на 100% готовым показать свой лучший теннис в каждом матче. Если же что-то будет идти не так, важно научиться находить решения и бороться», — цитирует Руне пресс-служба турнира в Монпелье (Франция).

Полная сетка турнира в Монпелье доступна на «Чемпионате».