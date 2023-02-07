Касаткина и Самсонова узнали соперниц по 2-му кругу турнира в Абу-Даби

Определились соперницы российских теннисисток Дарьи Касаткиной и Людмилы Самсоновой по второму кругу турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который проходит с 6 по 12 февраля.

Касаткина встретится со швейцаркой Хиль Белен Тайхман (28-я ракетка мира). Она одолела украинскую теннисистку Даяну Ястремскую — 6:3, 7:6 (7:5) за 1 час 40 минут. На счету Тайхман один эйс, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Самсонова сразится с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (30-й номер мирового рейтинга), которая расправилась с румынкой Еленой-Габриэлой Русе со счётом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 14 минут. Крейчикова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.