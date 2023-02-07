«Господи, защити людей и дай им здоровья». Джокович поддержал пострадавших Турции и Сирии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказал слова поддержки людям, пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НОВАКА ДЖОКОВИЧА

«Господи, защити людей и дай им здоровья», — написал Джокович на своей странице в социальной сети.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.

Министр молодёжной политики и спорта Турции Мехмет Касапоглу также сообщил об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны из-за землетрясения. Также под завалами по-прежнему остаются спортсмены: футболисты, волейболисты, борцы. По Турции идут операции для спасения атлетов.