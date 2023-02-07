Стаббс: Джокович выиграет 28 ТБШ к концу карьеры, хотя будет сложно из-за Алькараса и Руне

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, комментатор, австралийка Ренне Стаббс считает, что серб Новак Джокович выиграет 28 турниров «Большого шлема» к концу своей карьеры.
«Я думаю, что к тому времени, когда Новак Джокович завершит свою карьеру, у него будет 28 титулов мэйджоров. И это даст ему преимущество над остальными теннисистами.
Нужно понимать, что он является фаворитом везде, где играет, особенно на хардовых турнирах «Большого шлема» или на Уимблдоне. Я считаю, что Новак может выиграть ещё пару титулов Уимблдона.
Знаю, что будет действительно сложно сделать это из-за таких молодых парней, как Алькарас, Руне и других, начинающих по-настоящему верить в себя. В случае с Алькарасом точно, потому что он уже выиграл мэйджор», — сказала Стаббс в своём подкасте.
На данный момент Джокович выиграл 22 титула турниров «Большого шлема». Серб делит первое место по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем, в активе которого также 22 трофея.
- 7 февраля 2023
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