Стефанос Циципас выразил поддержку народам Турции и Сирии

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался в поддержку пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии.
«Посылаю любовь и поддержку всем, кто пострадал от продолжающихся землетрясений в Турции и Сирии. Помните, что надежда и сила всегда внутри нас и вместе мы преодолеем любые препятствия и создадим лучшее будущее», — написал Циципас в своём «твиттере».
Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 балла (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий на территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
Министр молодёжной политики и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны из-за землетрясений.
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