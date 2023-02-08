Хольгер Руне продолжит сотрудничество с Патриком Муратоглу

Датский теннисист Хольгер Руне перед стартом турнира АТР в Монпелье объявил, что продолжит работать с известным французским тренером Патриком Муратоглу. Именно приход Муратоглу в тренерский штаб датчанина поспособствовал резкому прорыву во второй половине прошлого сезона. Изначально их сотрудничество было запланировано только до конца 2022 года.

«Мы собираемся продолжать, да. Прошлый год явно получился отличным. Этот год тоже начался хорошо. И хорошо, что Патрик рядом со мной. Мы очень хорошо проводим время вместе с Ларсом Кристенсеном (тренер Руне. – Прим. «Чемпионата») и моей мамой. Вся команда улучшается, все открыты, и я доволен тем, как построил свою команду», — цитирует Руне пресс-служба турнира в Монпелье (Франция).

Полная сетка турнира в Монпелье доступна на «Чемпионате».