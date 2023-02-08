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Вероника Кудерметова обыграла Элисе Мертенс и вышла в третий круг турнира в Абу-Даби

Вероника Кудерметова обыграла Элисе Мертенс и вышла в третий круг турнира в Абу-Даби
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс во втором круге турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.

Кудерметова обыграла соперницу со счётом 6:1, 7:5. Мертенс выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Кудерметовой четыре эйса, одна ошибка на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 возможных. Продолжительность матча составила 47 минут.

В следующем круге Вероника Кудерметова встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия). Турнир продлится до 12 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 780 637.

Абу-Даби. 2-й круг
08 февраля 2023, среда. 16:20 МСК
Вероника Кудерметова
11
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Элисе Мертенс
32
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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