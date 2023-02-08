Вероника Кудерметова обыграла Элисе Мертенс и вышла в третий круг турнира в Абу-Даби
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс во втором круге турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.
Кудерметова обыграла соперницу со счётом 6:1, 7:5. Мертенс выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Кудерметовой четыре эйса, одна ошибка на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 возможных. Продолжительность матча составила 47 минут.
В следующем круге Вероника Кудерметова встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия). Турнир продлится до 12 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 780 637.
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
17:54
-
15:04
-
14:55
-
12:33
-
12:15
-
10:41
- 7 февраля 2023
-
23:37
-
23:31
-
22:49
-
22:48
-
22:03
-
21:56
-
21:51
-
21:41
-
20:53
-
20:41
-
20:34
-
20:15
-
20:14
-
19:57
-
19:04
-
18:52
-
18:24
-
18:00
-
17:46
-
17:42
-
17:33
-
17:21
-
17:01
-
15:10
-
14:30
-
14:17
-
14:05
-
13:53
-
13:40
Партнерский контент