Стефанос Циципас поделился очередной философской мыслью о жизни

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился очередным умозаключением.

«В жизни постоянно лишь одно – перемены, но именно они делают жизнь такой непредсказуемой и непонятной», — написал Циципас в своих социальных сетях под ником stiopkyn (Стёпкин). Так теннисиста называет его мать Юлия Сальникова.

24-летний Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В прошлом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнирах в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу. На старте текущего сезона Циципас дошёл до финала Australian Open, где проиграл Джоковичу.