Александр Бублик менее чем за минуту разбил три ракетки в проигранном матче с Баррером
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50-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик разбил три ракетки в конце третьего сета матча с французом Грегуаром Баррером в первом круге турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).
Сначала Александр долго бил о корт первую ракетку, а затем отправился к остальным своим ракеткам, сразу же разбив две из них.
Александр Бублик проиграл встречу со счётом 4:6, 7:6 (14:12), 6:7 (3:7). Встреча продлилась 2 часа 30 минут. Напомним, Бублик является действующим победителем турнира. В 2022 году Бублик неожиданно обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3.
Поражение от Баррера стало для Бублика девятым подряд. В последний раз Александр Бублик выигрывал матч в октябре прошлого года.
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