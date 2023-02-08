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Варвара Грачёва потерпела поражение от Марии Саккари во 2-м круге турнира в Линце

Варвара Грачёва потерпела поражение от Марии Саккари во 2-м круге турнира в Линце
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84-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия).

В матче второго круга Грачёва (LL) проиграла первой сеяной, седьмой ракетке мира из Греции Марии Саккари со счётом 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Грачёва четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного из шести заработанных брейк-пойнтов. На счету Саккари три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в полуфинал Саккари сразится с победительницей матча Мэдисон Бренгл (США) — Донна Векич (Хорватия, 5).

Общий призовой фонд турнира в Линце составил € 225 480. Его действующей чемпионкой является американка Элисон Риске.

Линц. 2-й круг
08 февраля 2023, среда. 20:40 МСК
Мария Саккари
7
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Варвара Грачёва
84
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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