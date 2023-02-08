Варвара Грачёва потерпела поражение от Марии Саккари во 2-м круге турнира в Линце

84-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия).

В матче второго круга Грачёва (LL) проиграла первой сеяной, седьмой ракетке мира из Греции Марии Саккари со счётом 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Грачёва четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного из шести заработанных брейк-пойнтов. На счету Саккари три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в полуфинал Саккари сразится с победительницей матча Мэдисон Бренгл (США) — Донна Векич (Хорватия, 5).

Общий призовой фонд турнира в Линце составил € 225 480. Его действующей чемпионкой является американка Элисон Риске.