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18-летний Фил уверенно обыграл Баутиста-Агута и вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

18-летний Фил уверенно обыграл Баутиста-Агута и вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье
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18-летний французский теннисист Артюр Фил вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция), который продлится до 12 февраля.

Во втором круге соревнований Фил, получивший уайлд-кард, обыграл четвёртого сеяного, испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:3, 6:4. Отметим, что это лишь вторая победа Артюра на уровне ATP.

Встреча Фила с Баутиста-Агутом продлилась 1 час 27 минут. Артюр восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Баутиста-Агута три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником француза станет победитель матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 5) — Кентен Алис (Франция).

Монпелье. 2-й круг
08 февраля 2023, среда. 21:55 МСК
Артюр Фил
163
Франция
Артюр Фил
А. Фил
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Роберто Баутиста-Агут
24
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Комментарии
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