18-летний Фил уверенно обыграл Баутиста-Агута и вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

18-летний французский теннисист Артюр Фил вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция), который продлится до 12 февраля.

Во втором круге соревнований Фил, получивший уайлд-кард, обыграл четвёртого сеяного, испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:3, 6:4. Отметим, что это лишь вторая победа Артюра на уровне ATP.

Встреча Фила с Баутиста-Агутом продлилась 1 час 27 минут. Артюр восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Баутиста-Агута три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником француза станет победитель матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 5) — Кентен Алис (Франция).