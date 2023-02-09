Потапова вышла в третий круг турнира в Линце и может сыграть с украинкой Калининой
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира в Линце (Австрия). Во втором круге россиянка обыграла представительницу Германии Юле Нимайер.
Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут. За это время Потапова сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету Нимайер четыре эйса, семь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.
Напомним, в первом круге Потапова обыграла представительницу Италии Лючию Бронцетти.
В следующем круге Потапова сыграет с победителем пары Анна-Лена Фридзам (Германия) – Ангелина Калинина (Украина).
Турнир в Линце проходит с 6 по 12 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 225 тыс.
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