Потапова вышла в третий круг турнира в Линце и может сыграть с украинкой Калининой

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира в Линце (Австрия). Во втором круге россиянка обыграла представительницу Германии Юле Нимайер.

Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут. За это время Потапова сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету Нимайер четыре эйса, семь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Напомним, в первом круге Потапова обыграла представительницу Италии Лючию Бронцетти.

В следующем круге Потапова сыграет с победителем пары Анна-Лена Фридзам (Германия) – Ангелина Калинина (Украина).

Турнир в Линце проходит с 6 по 12 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 225 тыс.