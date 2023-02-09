Два юных теннисиста погибли под завалами в Турции
Поделиться
Два юных турецких теннисиста, Аданы Ягыз Учурум и Ягмур Учурум, погибли под завалами в Турции, которые произошли из-за землетрясения. Об этом сообщает Федерация тенниса Турции.
«Мы с глубокой грустью сообщаем, что наши лицензированные спортсмены Аданы Ягыз Учурум и Ягмур Учурум, а также их родители Угур Учурум и Гекче Учурум погибли в результате землетрясения, которое произошло в Адане», — сообщается в социальных сетях федерации.
Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий на территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
10:02
-
08:21
-
07:41
-
01:20
- 8 февраля 2023
-
23:40
-
23:39
-
22:49
-
22:18
-
22:02
-
21:45
-
19:45
-
17:54
-
15:04
-
14:55
-
12:33
-
12:15
-
10:41
- 7 февраля 2023
-
23:37
-
23:31
-
22:49
-
22:48
-
22:03
-
21:56
-
21:51
-
21:41
-
20:53
-
20:41
-
20:34
-
20:15
-
20:14
-
19:57
-
19:04
-
18:52
-
18:24
-
18:00
Партнерский контент