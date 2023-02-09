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Елена Рыбакина объяснила, почему посчитала необходимым публично защитить своего тренера

Елена Рыбакина объяснила, почему посчитала необходимым публично защитить своего тренера
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) объяснила, почему она посчитала необходимым публично защитить своего тренера от нападок в социальных сетях. Тренером Рыбакиной является 35-летний хорватский специалист Стефано Вуков. Стефано часто эмоционально ведёт себя по ходу матчей подопечной, за что он подвергся критике во время Открытого чемпионата Австралии.

«Несколько человек сделали несколько комментариев, они меня совсем не знают, не знают мою команду. Я была очень удивлена. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то вы всегда можете спросить у меня напрямую. Но люди решили высказаться в интернете. Интернет — это большая вещь, где кто-то может сделать комментарий не думая, а затем люди просто подхватят.

Он мне очень помогает. У нас отличная коммуникация, ведь мы работаем уже четыре года. Иногда бывают плохие дни, но люди могут этого не видеть. И, конечно, когда мы работаем на корте, я очень уважаю его, пытаюсь выслушать и получить всю информацию», — приводит слова Рыбакиной Eurosport.

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