Людмила Самсонова — Барбора Крейчикова: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в ОАЭ

Сегодня, 9 февраля, российская теннисистка Людмила Самсонова (19-я ракетка мира) встретится с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (30-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок начнётся не ранее 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова – Барбора Крейчикова.
Победительница встречи в следующем круге сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Теннисистки раньше ни разу друг с другом не встречались. Напомним, Крейчикова — чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 в двух разрядах (одиночном и парном), обладательница «Карьерного шлема» и бывшая первая ракетка мира в паре, а также экс вторая ракетка в одиночном рейтинге. У Самсоновой отметим три титула WTA в прошлом сезоне: в Вашингтоне, Кливленде и Токио.
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