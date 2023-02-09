19-летний Хольгер Руне — о давлении: я готов к этому. Это нормально

Датский теннисист Хольгер Руне (девятая ракетка мира) высказался о давлении, которое оказывается на него из-за высокой позиции в рейтинге.

«Я готов к этому. Похоже что все, кто будет играть со мной, будут хотеть победить меня даже больше, чем в прошлом году. Это нормально. Это показывает, что я хорошо справляюсь.

Очевидно, что теперь будут более тяжёлые матчи, и я должен выиграть больше матчей, чем в прошлом году. Мы все знаем, что в туре каждый может играть очень хорошо. Если я не буду показывать высокий уровень, то буду проигрывать. Так что я должен быть на 100% готов играть в свой лучший теннис в каждом матче. Я должен пытаться находить решения и быть готовым к борьбе», — приводит слова Руне Eurosport.