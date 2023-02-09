Рыбакина — о попадании в топ-10 рейтинга: теперь лучше можно понимать своё расписание

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) рассказала, как на неё повлияло попадание в топ-10 мирового рейтинга.
«Теперь лучше можно понимать своё расписание. К примеру, в Дохе [на следующей неделе] меня ожидает квалификация, так что тут ничего нельзя предсказать (так как список участниц формировался ещё до АО-2023, теннисистка оказалась лишь в листе ожидания в основную сетку. — Прим. «Чемпионата»). А вот когда ты в топ-10, всё можно легче планировать. Есть возможность пропустить первый круг и за счёт этого получить лишние дни для тренировок. Это помогает, когда путешествуешь.
Популярность после победы на Уимблдоне взлетела? Ничего такого не чувствуется. После этого большого достижения я не чувствую, что что-то серьёзно изменилось. Но, когда я вернулась в Казахстан, там, конечно, всё было иначе. Я встречалась с детьми, меня так поддерживали. Там всё было иначе. Но такое чувство было только в Казахстане. Хотя в Мельбурне, когда я играла первый матч, я видела, что на меня пришло посмотреть гораздо больше людей, несмотря на то что я играла не на большом корте. Было очень приятно», — приводит слова Рыбакиной Eurosport.
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