Даниил Медведев прибыл в Роттердам, где сыграет впервые с поражения на Australian Open
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Чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что прибыл в Роттердам (Нидерланды), где пройдёт турнир категории ATP-500.
«Добрый день, Нидерланды», — написал Медведев в своих социальных сетях.
Соревнования в Роттердаме пройдут с 13 по 19 февраля. Также там планируют сыграть россиянин Андрей Рублёв, немец Александр Зверев, датчанин Хольгер Руне, канадец Феликс Оже-Альяссим, грек Стефанос Циципас и другие топовые теннисисты. Действующим чемпионом турнира является Оже-Альяссим.
Отметим, что Медведев впервые выйдет на корт после поражения в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2023 от 22-летнего американца Себастьяна Корды (6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7)).
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