Даниил Медведев прибыл в Роттердам, где сыграет впервые с поражения на Australian Open

Чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что прибыл в Роттердам (Нидерланды), где пройдёт турнир категории ATP-500.

«Добрый день, Нидерланды», — написал Медведев в своих социальных сетях.

Соревнования в Роттердаме пройдут с 13 по 19 февраля. Также там планируют сыграть россиянин Андрей Рублёв, немец Александр Зверев, датчанин Хольгер Руне, канадец Феликс Оже-Альяссим, грек Стефанос Циципас и другие топовые теннисисты. Действующим чемпионом турнира является Оже-Альяссим.

Отметим, что Медведев впервые выйдет на корт после поражения в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2023 от 22-летнего американца Себастьяна Корды (6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7)).