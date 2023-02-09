Стало известно, на каком турнире 36-летний Гаэль Монфис вернётся на корт спустя полгода

Бывшая шестая ракетка мира, полуфиналист «Ролан Гаррос» 2008 года французский теннисист Гаэль Монфис получил уайлд-кард на турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 13 по 19 февраля.

Монфис проведёт первый официальный турнир с августа 2022 года. В последний раз Гаэль выходил на корт на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Он снялся с третьего круга соревнований, где встречался с британцем Джеком Дрэйпером (Q).

В данный момент 36-летний Монфис занимает 207-ю строчку в рейтинге ATP. Гаэля беспокоила травма стопы. После восстановления он перенёс сроки своего возвращения в тур из-за того, что в октябре у него и украинской теннисистки Элины Свитолиной родилась дочь Скай.