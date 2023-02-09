«Тор и Локки на корте». Стефанос Циципас опубликовал совместное фото с Маттео Берреттини

Третья ракетка мира, двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях совместное фото с финалистом Уимблдона-2021 итальянцем Маттео Берреттини.
«Тор и Локки этим утром вышли на теннисный корт», — подписал фото Циципас.
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
Отметим, что ранее Берреттини в своих социальных сетях опубликовал фото, на котором брал в руки мьёльнир (молот бога Тора, который, в частности, фигурирует в фильмах киновселенной Marvel. Там Тора играет Крис Хемсворт).
Циципас в данный момент готовится к выступлению на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Берреттини на него не заявлен. Соревнования пройдут с 13 по 19 февраля. Их действующим чемпионом является канадец Феликс Оже-Альяссим.
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