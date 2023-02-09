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Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье
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Девятая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция), который продлится до 12 февраля.

В матче второго круга Руне (1) со счётом 7:6 (7:5), 6:2 обыграл представителя Швейцарии Марка-Андреа Хюслера (49-й номер рейтинга). Их встреча продлилась 1 час 34 минуты. Руне семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Хюслера два эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Руне сразится с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Грегуар Баррер (Франция).

Призовой фонд турнира в Монпелье составил € 562 815. Прошлогодний чемпион соревнований Александр Бублик завершил выступление в текущем розыгрыше.

Монпелье. 2-й круг
09 февраля 2023, четверг. 21:10 МСК
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		2  
         
Марк-Андреа Хюслер
49
Швейцария
Марк-Андреа Хюслер
М. Хюслер
Комментарии
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