Дарья Касаткина объяснила провал в первом сете матча с Тайхман на турнире в Абу-Даби

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).
В матче второго круга первая сеяная Касаткина обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (28-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:0, 6:2.
«В матче поначалу ощущала себя очень странно. Сегодня было очень ветрено. Ещё я разминалась без фонаря, а когда вышла играть, было уже темно. Это совершенно по-другому ощущается. Поэтому мне потребовалось немного времени, целый сет, чтобы привыкнуть и понять вообще, что происходит, в каком направлении мне нужно двигаться, как добегать до мячей.
Но, в принципе, я рада тому, как смогла справиться, как смогла стереть первый сет, сделать выводы и абсолютно всё поменять во второй партии», — сказала Касаткина в эфире «Больше».
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