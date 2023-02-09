Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина объяснила провал в первом сете матча с Тайхман на турнире в Абу-Даби

Дарья Касаткина объяснила провал в первом сете матча с Тайхман на турнире в Абу-Даби
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче второго круга первая сеяная Касаткина обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (28-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:0, 6:2.

«В матче поначалу ощущала себя очень странно. Сегодня было очень ветрено. Ещё я разминалась без фонаря, а когда вышла играть, было уже темно. Это совершенно по-другому ощущается. Поэтому мне потребовалось немного времени, целый сет, чтобы привыкнуть и понять вообще, что происходит, в каком направлении мне нужно двигаться, как добегать до мячей.

Но, в принципе, я рада тому, как смогла справиться, как смогла стереть первый сет, сделать выводы и абсолютно всё поменять во второй партии», — сказала Касаткина в эфире «Больше».

Что творит Касаткина! После пяти провальных сетов она одержала волевую победу с «баранкой» Что творит Касаткина! После пяти провальных сетов она одержала волевую победу с «баранкой»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023