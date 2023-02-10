14-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо сыграет в Матче звёзд НБА

Полуфиналист US Open – 2022, 14-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо в качестве игрока примет участие в Матче всех звезд НБА, который состоится 17 февраля. Тиафо заявлен в команду трёхкратного чемпиона НБА Дуэйна Уэйда.
«Это потрясающе, просто потрясающе! Для меня это большая честь. Я ни о чём не знал, пока не получил от организаторов электронное письмо, где было написано: «Ты будешь на Матче всех звёзд НБА!» И я такой: «Да это просто сумасшествие». Мне кажется, это отличный кроссовер.
Многие люди, которые обычно не следили за теннисом, заинтересовались мной и нашим видом спорта из-за того, а) как я веду себя на корте и б) что я темнокожий спортсмен. Это затрагивает большое количество людей, и я очень рад», — приводит слова Тиафо пресс-служба ATP.
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