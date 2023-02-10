Свитолина рассказала о попытках поговорить с российскими теннисистами после 24 февраля

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о попытках поговорить с российскими спортсменами после 24 февраля.

«К сожалению, в теннисе ничего не было сделано. Они только играют под нейтральным флагом. Мы делали всё, что зависит от нас.

Но в теннисе нас не слышат. Если российские и белорусские атлеты будут представлять себя под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024 – это будет очень плохой месседж всему миру. В начале у нас были попытки поговорить с российскими игроками, но они боялись что-то сказать, даже поддержки не было с их стороны. Мы были поражены», — цитирует Свитолину ua.tribuna.com.

Напомним, на прошлой неделе МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов.