«Вы просто должны аплодировать этому парню». Остин — об игре Маррея на Australian Open

Бывшая первая ракетка мира в женском одиночном разряде Трэйси Остин отметила упорство и стремление трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона британского теннисиста Энди Маррея во время выступления на Australian Open.

«Что мне больше всего запомнилось на Australian Open — 2023, помимо главных чемпионов, так это Энди Маррей. То, как он продолжает соревноваться и бороться. Я помню, как четыре года назад врач сказал ему, что вряд ли он сможет снова играть в профессиональный теннис. А теперь мы переносимся в 2023 год, он показал себя, он так много работает, очевидно, что он воин, которому нравится соревноваться.

Десяти с половиной часов на корте только в первых двух матчах действительно достаточно, чтобы доказать это.

То, как Энди сражается до 4 утра, просто невероятно. Матч длился 5 часов 45 минут (матч второго круга с Танаси Коккинакисом. – Прим. «Чемпионата»)! Так что вы просто должны аплодировать этому парню — три мэйджора, у него две золотые олимпийские медали, карьера в Зале славы в будущем, обожаю смотреть, как он соревнуется», — приводит слова Остин Tennis 365.

За три матча на Australian Open — 2023 35-летний Маррей провёл на корте в общей сложности 14 часов и 3 минуты.