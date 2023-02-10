Ольховский: Кудерметовой и Самсоновой нужно время, чтобы сыграться

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что российским теннисисткам Веронике Кудерметовой и Людмиле Самсоновой необходимо время, чтобы сыграться и начать показывать результат.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Самсонова и Кудерметова будут играть в паре на всех основных турнирах 2023 года. Россиянки на текущий момент потерпели три поражения в четырёх матчах. Ранее Кудерметова играла в паре с бельгийкой Элисе Мертенс, с которой стала победительницей Итогового турнира WTA 2022 года.

«Девушки пока мало провели турниров, только начали вместе выступать, им нужно ещё несколько соревнований для того, чтобы добиться сыгранности. Мы знаем, что Кудерметова — отличный парный игрок, возможности Самсоновой в паре пока не до конца ясны. Делать выводы пока рано, но если результата не будет, то надо будет задуматься», — приводит слова Ольховского ТАСС.