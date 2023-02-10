Шварцман объяснил поражение на старте домашнего турнира болезнью отца

Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал неожиданное поражение на старте турнира АТР-250 в Кордове от соотечественника Хуана Мануэля Серундоло.
«Я приехал в субботу. Прошло четыре или пять дней тренировок, но я не могу адаптироваться. Контроль мяча очень сложный. Отскок мяча очень высок, и это сильно влияет на мою игру. Это несколько нетипичный турнир с точки зрения условий, и кто лучше адаптируется, тот и побеждает. Для меня это место, где я испытываю определённые неудобства, как бы я ни старался. Я не могу найти нужный ритм.
Мой отец был госпитализирован на три недели и только в среду, 8 февраля, выписался. Я часами находился в клинике на протяжении двух недель. Это не оправдание, но, возможно, у меня меньше терпения. Я чувствую больше разочарования, когда играю. Моя личная ситуация влияет на меня. Когда я тренируюсь, у меня всё хорошо, но, когда дело доходит до соревнований, я не чувствую свою игру», — приводит слова Шварцмана пресс-служба турнира в Кордове (Аргентина).
В обновлённом рейтинге АТР Шварцман, занимающий 28-е место, покинет топ-30 и лишится звания первой ракетки мира, отдав его Франсиско Серундоло.
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