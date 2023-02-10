Дарья Касаткина уступила 29-й ракетке мира в четвертьфинале Абу-Даби, взяв лишь три гейма

Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) потерпела поражение от представительницы Китая Чжэн Циньвэнь (29-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.

Касаткина проиграла со счётом 1:6, 2:6. Россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету Чжэн Циньвэнь четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале турнира в Абу-Даби китаянка встретится либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой, либо с её соотечественницей Людмилой Самсоновой. Соревнования в Абу-Даби проходят с 6 по 12 февраля. Призовой фонд турнира составляет $ 780 637.