Рыбакина не выступит в Дохе. Она должна была стартовать с квалификации, будучи 10-й в мире

Финалистка Открытого чемпионата Австралии, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) рассказала о решении не выступать на турнире в Дохе.
«К сожалению, я не поеду в Доху. Я очень хочу вернуться на этот турнир в следующем году, но на этот раз не поеду. С точки зрения графика мне нелегко так много путешествовать. Я очень хорошо выступила в Мельбурне, так что мне действительно лучше просто отдохнуть и подготовиться к следующей неделе», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.
Несмотря на высокое место в рейтинге, Рыбакина не сумела войти в основную сетку турнира в Дохе, так как заявилась на него по старому рейтингу (25-е место).
Отметим, что в квалификации соревнований в Дохе также сыграют такие титулованные теннисистки, как двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белоруска Виктория Азаренко, чешки – бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова и чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 Барбора Крейчикова.
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