Джокович оформил заявку на въезд в США. Требования по вакцинации отменят в мае

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович планирует выступить на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут в марте. Для этого он оформил заявку на въезд в США, будучи невакцинированным. Напомним, требования по прививкам, которые до этого не позволяли сербу посещать страну, отменят в мае.
«К сожалению, это не в наших руках. Новаку нужно получить специальное разрешение, потому что США до сих пор не пускают непривитых иностранцев в страну – и это просто невероятно с учётом выступлений невакцинированных спортсменов по всему миру. Ещё осталось проработать некоторые детали, но мы надеемся на положительный исход», — цитирует младшего брата Джоковича Tennis Majors.
11 мая, согласно указу президента США Джо Байдена, закончится действие чрезвычайного положения, связанного с ковидом в США, в связи с чем въезд в страну для серба будет открыт.
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