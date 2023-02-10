Карен Хачанов посетил матч санкт-петербургского «Зенита»

13-я ракетка мира, серебряный призёр Олимпиады-2022 российский теннисист Карен Хачанов появился на матче санкт-петербургского «Зенита» и «Арарата», который завершился вничью — 1:1.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО «ЗЕНИТА»

Ранее стало известно, что Карен Хачанов снялся с турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 13 по 19 февраля. В основной сетке соревнований Карена заменит представитель Франции Бенжамен Бонзи.

Напомним, Хачанов дошёл до полуфинала Аustralian Open — 2023, это лучший результат среди россиян как в мужской, так и в женской сетках. В матче за выход в финал Карен со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу. Для Карена это был второй полуфинал подряд на турнирах «Большого шлема».