Иванович и Швайнштайгер объявили о том, что ждут третьего ребёнка

Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой она изображена вместе со своим мужем, чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером. Пара объявила о том, что они ждут третьего ребёнка.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ИВАНОВИЧ

«Официально хотим сообщить, что теперь мы в меньшинстве», — написала Иванович.

35-летняя Ана Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В октябре 2019 года Бастиан объявил о завершении карьеры. У пары два сына – трёхлетний Леон и пятилетний Лука.