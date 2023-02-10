Иванович и Швайнштайгер объявили о том, что ждут третьего ребёнка
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Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой она изображена вместе со своим мужем, чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером. Пара объявила о том, что они ждут третьего ребёнка.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ИВАНОВИЧ
«Официально хотим сообщить, что теперь мы в меньшинстве», — написала Иванович.
35-летняя Ана Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В октябре 2019 года Бастиан объявил о завершении карьеры. У пары два сына – трёхлетний Леон и пятилетний Лука.
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