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«Китаянка не давала Дарье дышать». Чесноков объяснил поражение Касаткиной в Абу-Даби

«Китаянка не давала Дарье дышать». Чесноков объяснил поражение Касаткиной в Абу-Даби
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался
о поражении первой ракетки России Дарьи Касаткиной от представительницы Китая Чжэн Циньвэнь (29-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Касаткина временами играет очень пассивно, иногда ей не хватает жёсткости в игре. Китаянка, напротив, очень агрессивна, хорошо двигается, мощно атакует. Она просто не давала Касаткиной дышать, о чём говорит счёт матча», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В полуфинале турнира в Абу-Даби китаянка встретится либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой, либо с её соотечественницей Людмилой Самсоновой. Соревнования в Абу-Даби проходят с 6 по 12 февраля. Призовой фонд турнира составляет $ 780 637.

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