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Потапова одержала волевую победу в четвертьфинале Линца, выиграв решающий сет 6:1

Потапова одержала волевую победу в четвертьфинале Линца, выиграв решающий сет 6:1
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Российская теннисистка Анастасия Потапова (44-я ракетка мира) одолела представительницу Германии Анну-Лену Фридзам (124-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). Встреча проходила на центральном корте «ТипсАрена» на хардовом покрытии.

Потапова оказалась сильнее соперницы со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Россиянка выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. На счету немецкой теннисистки один эйс, одна ошибка на подаче и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале Анастасия Потапова сойдётся с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая на отказе венгерской спортсменки Далмы Галфи прошла в 1/2 финала.

Линц. 1/4 финала
10 февраля 2023, пятница. 18:10 МСК
Анастасия Потапова
44
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 1
         
Анна-Лена Фридзам
124
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
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