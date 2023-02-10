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Рыбакина не смогла одолеть Хаддад-Майю и вылетела с турнира в Абу-Даби

Рыбакина не смогла одолеть Хаддад-Майю и вылетела с турнира в Абу-Даби
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе (14-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) на хардовом покрытии. Встреча проходила на центральном корте «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.

Беатрис Хаддад-Майя оказалась сильнее своей соперницы со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Бразильянка выполнила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Рыбакиной 19 эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале Хаддад-Майя встретится со второй сеяной соревнований в Абу-Даби швейцаркой Белиндой Бенчич, которая в другом матче 1/4 финала одолела американскую теннисистку Шелби Роджерс. Турнир в Абу-Даби проходит с 6 по 12 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 780 637.

Абу-Даби. 1/4 финала
10 февраля 2023, пятница. 17:45 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
14
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 2
         
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2
1
1
6
0
0
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Теги Теннис WTA •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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