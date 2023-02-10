Рыбакина не смогла одолеть Хаддад-Майю и вылетела с турнира в Абу-Даби

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе (14-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) на хардовом покрытии. Встреча проходила на центральном корте «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.

Беатрис Хаддад-Майя оказалась сильнее своей соперницы со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Бразильянка выполнила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Рыбакиной 19 эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти.



В полуфинале Хаддад-Майя встретится со второй сеяной соревнований в Абу-Даби швейцаркой Белиндой Бенчич, которая в другом матче 1/4 финала одолела американскую теннисистку Шелби Роджерс. Турнир в Абу-Даби проходит с 6 по 12 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 780 637.