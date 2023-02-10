Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над соотечественником Лоренцо Сонего в матче 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча проходила на центральном корте «Патрис Домингес» арены Монпелье на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

Синнер переиграл Сонего со счётом 6:4, 6:2. Победитель матча выполнил один эйс, допустил две ошибки на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У Лоренцо Сонего три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале Яннику Синнеру предстоит провести матч с французским теннисистом Артюром Филом, который в другом поединке 1/4 финала в двух партиях оказался сильнее своего соотечественника Кентена Алиса — 7:6 (7:3), 6:3.