Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над соотечественником Лоренцо Сонего в матче 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча проходила на центральном корте «Патрис Домингес» арены Монпелье на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.
Синнер переиграл Сонего со счётом 6:4, 6:2. Победитель матча выполнил один эйс, допустил две ошибки на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У Лоренцо Сонего три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В полуфинале Яннику Синнеру предстоит провести матч с французским теннисистом Артюром Филом, который в другом поединке 1/4 финала в двух партиях оказался сильнее своего соотечественника Кентена Алиса — 7:6 (7:3), 6:3.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
- 10 февраля 2023
-
21:39
-
21:34
-
21:00
-
20:36
-
20:27
-
20:15
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
18:48
-
18:40
-
18:32
-
18:07
-
17:55
-
17:45
-
17:31
-
17:15
-
16:25
-
13:22
-
10:47
-
02:28
-
00:26
- 9 февраля 2023
-
23:28
-
23:11
-
22:55
-
19:56
-
18:57
-
18:47
-
18:31
-
18:19
-
17:55
-
16:33
-
15:13
-
13:33
-
13:12