Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира в Монпелье
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над соотечественником Лоренцо Сонего в матче 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча проходила на центральном корте «Патрис Домингес» арены Монпелье на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

Синнер переиграл Сонего со счётом 6:4, 6:2. Победитель матча выполнил один эйс, допустил две ошибки на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У Лоренцо Сонего три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале Яннику Синнеру предстоит провести матч с французским теннисистом Артюром Филом, который в другом поединке 1/4 финала в двух партиях оказался сильнее своего соотечественника Кентена Алиса — 7:6 (7:3), 6:3.

Монпелье. 1/4 финала
10 февраля 2023, пятница. 18:15 МСК
Лоренцо Сонего
56
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Янник Синнер
17
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Хет-трик за минуту! Бублик безжалостно уничтожал ракетки одну за другой — что это было? Хет-трик за минуту! Бублик безжалостно уничтожал ракетки одну за другой — что это было?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023