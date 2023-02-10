Анастасия Потапова впервые в карьере попадёт в топ-40 после турнира в Линце
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Российская теннисистка Анастасия Потапова (44-я ракетка мира) одолела представительницу Германии Анну-Лену Фридзам (124--я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). Эта победа позволит ей 13 января дебютировать в топ-40 мирового рейтинга.
Россиянка обойдёт идущую 40-й американку Слоан Стивенс и расположится не ниже 39-го места. Потапова может подняться выше в случае успешных результатов в Линце, где ей предстоит провести полуфинал. До этого наилучшей позицией Анастасии в рейтинге WTA было 42-е место.
В полуфинале Анастасия Потапова сойдётся с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая на отказе венгерской спортсменки Далмы Галфи прошла в 1/2 финала.
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