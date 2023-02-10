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Самсонова переиграла Кудерметову и встретится с китаянкой Циньвэнь в полуфинале Абу-Даби

Самсонова переиграла Кудерметову и встретится с китаянкой Циньвэнь в полуфинале Абу-Даби
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Российская теннисистка Людмила Самсонова одолела соотечественницу Веронику Кудерметову в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.

Самсонова одержала победу со счётом 6:3, 6:3. Людмила выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Кудерметовой один эйс, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале Людмила Самсонова сразится с китаянкой Циньвэнь, которая одолела россиянку Дарью Касаткину. Турнир в Абу-Даби проходит с 6 по 12 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 780 637.

Абу-Даби. 1/4 финала
10 февраля 2023, пятница. 20:10 МСК
Вероника Кудерметова
11
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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