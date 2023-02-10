Медведев, Рублёв, Циципас, Зверев узнали соперников по 1-му кругу турнира в Роттердаме

Организаторы турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) опубликовали сетку турнира. Российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной. Андрей Рублёв сразится с представителем Австралии Алексом де Минором.
Грек Стефанос Циципас сойдётся с финским теннисистом Эмилем Руусувуори, а немцу Александру Звереву предстоит провести матч с игроком из квалификации. Казахстанский спортсмен Александр Бублик стартует встречей со швейцарцем Стэном Вавринкой, поляк Хуберт Хуркач поборется с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
Другие пары первого круга турнира в Роттердаме:
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лоренцо Сонего (Италия);
Ришар Гаске (Франция) — Пабло Карреньо-Буста (Испания);
Янник Синнер (Италия) — Бенжамен Бонзи (Франция);
Борна Чорич (Хорватия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).
Полная сетка турнира в Роттердаме доступна на «Чемпионате».
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