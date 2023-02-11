Касаткина: все в туре могут сказать мне спасибо за то, что Барти стала занозой в заднице

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на высказывание австралийки Эшли Барти, которая поделилась мыслями о своих эмоциях на корте. Барти вспомнила матч с Касаткиной, во время которого она вела в счёте, но затем упустила преимущество и уступила. Австралийка много кричала на свой бокс во время встречи.

«Проблема в том, что мои хорошие стороны великолепны, а плохие — ужасны. Когда я выигрываю, я выгляжу на миллион долларов, но, когда моя тактика не работает, мне не хватает зрелости, чтобы решить свои собственные проблемы. Я высококвалифицированный профессиональный спортсмен, но в этот момент я решаюсь на публичную истерику», — написала Барти в своей биографии.

Касаткина прокомментировала высказывание австралийки.

«Я помню тот матч, и у меня было бы такое же отношение, потому что у меня было где-то семь или восемь мячей, отскакивающих от сетки, на брейк-пойнтах или счёте 30:30. Так что я знаю, что она чувствовала. Это был хороший матч, но удача была на моей стороне в тот день. Я понимаю, что Эшли имеет в виду. Каждый может сказать мне спасибо, потому что после этого Эш стала большой занозой в заднице для всех. Это я устроила», — цитирует Касаткину Рене Абдель.