Видеообзор волевой победы Анастасии Потаповой в четвертьфинале Линца

Российская теннисистка Анастасия Потапова (44-я ракетка мира) одолела представительницу Германии Анну-Лену Фридзам (124-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). Встреча проходила на центральном корте «ТипсАрена» на хардовом покрытии.

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Потапова оказалась сильнее соперницы со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Россиянка выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. На счету немецкой теннисистки один эйс, одна ошибка на подаче и три реализованных брейк-пойнта из трёх.



В полуфинале Анастасия Потапова сойдётся с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая на отказе венгерской спортсменки Далмы Галфи прошла в 1/2 финала.